Французский форвард УНИКСа Лабери попал в аварию в центре Казани — источник

Баскетболист УНИКСа Луи Лабери попал в ДТП. Об этом сообщил телеграм-канал Mash Iptash.

Минувшей ночью в центре Казани спортсмен на «Рекстоне» попытался проехать перекрёсток Пушкина и Островского на красный сигнал светофора и врезался в «Ладу».

Центровой выступает за казанский клуб с сезона 2022/2023. В текущем регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ Лабери провёл 27 игр, набирая в среднем 9,4 очка за матч и делая 6,3 подбора. Входит в топ-5 лучших игроков УНИКСа по показателям результативности.

Сейчас команда из Казани занимает первое место в группе «А», имея в активе 53 очка, одержав 23 победы и потерпев семь поражений в 30 встречах. 16 марта УНИКС проведёт выездной матч с красноярским «Енисеем».