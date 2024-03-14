Тейтум заступился за Уильямса, которому присвоили статус «плохого партнёра по команде»

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум вступился за своего бывшего товарища по команде тяжёлого форварда «Шарлотт Хорнетс» Гранта Уильямса после того, как комментатор «Селтикс» назвал его «раздражающим» и «плохим партнёром».

«Грант Уильямс – отличный партнер» — написал Тейтум в соцсетях.

«Он всех раздражал. Я думаю, сначала все подумали: «О, он такой умный игрок, но довольно милый и забавный». А потом всё посыпалось, и в Далласе, очевидно, совсем сломалось. Если ты свяжешься с Дончичем, то долго не продержишься. Так что, да, у него были некоторые проблемы в этом роде, которые позволяли другим командам говорить, что он недостаточно хорош, типа «ну ладно, несмотря на это, мы собираемся оставить его здесь, потому что он отличный игрок». Он не лидер, не игрок стартовой пятёрки. Так что ему легко найти замену, особенно если он плохо ведёт себя в раздевалке», — приводит слова Тейтума издание Fadeaway World.