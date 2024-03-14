Карасёв рассказал, почему у МБА может быть преимущество перед соперниками в Кубке России

Главный тренер московской МБА Василий Карасёв ответил на вопрос по поводу спортивного регламента Кубка России. Согласно ему, в заявке любой команды в ходе соревнований могу присутсвовать лишь два иностранца. При этом в МБА играют исключительно баскетболисты с российским паспортом.

«Будет ли это нашим преимуществом? Безусловно, в этом есть свой плюс, соперники, не считая «Нижнего», должны будут перестраивать свои составы, а мы весь сезон прошли той командой, которой будем выступать в «Финале четырёх». Но кубок тем и непредсказуем, что здесь всё решается в одном матче. Одну игру можно провести даже впятером — выдать матч жизни и выиграть трофей. В отличие от длинного чемпионата, здесь ширина ротации не так важна», — приводит слова Карасёва пресс-служба МБА.

Полуфинальный матч между МБА и «Нижним Новгородом» состоится 15 марта и начнётся в 15:00 мск.

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