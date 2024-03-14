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Джамал Маррей: Йокич — величайший прямо сейчас, я хочу быть величайшим за всё время

Джамал Маррей: Йокич — величайший прямо сейчас, я хочу быть величайшим за всё время
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Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей назвал своего товарища по команде Николу Йокича величайшим игроком на данный момент. Но сам он хочет стать величайшим игроком в истории.

«Я хочу быть стать лучшим игроком в истории. Я стремлюсь к этому. Если ты не ставишь перед собой большие цели, то никогда не добьешься этого. Я думаю, что Йокич сейчас величайший игрок. Я стараюсь не отставать от него», — приводит слова Джамала Маррея издание Fadeaway World.

Напомним, Джамал Маррей и центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич стали обладателями одного из рекордов в истории НБА. В матче с «Торонто Рэпторс» Йокич набрал 35 очков и отдал 12 результативных передач, а Маррей отметился 26 очками и 12 передачами. Это был четвёртый матч в карьере этого дуэта, в котором каждый из баскетболистов набирал как минимум 25 очков и делал 10 передач.

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