Кевин Дюрант: Джейсон Тейтум будет творить историю в ближайшие 10-12 лет

Форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант заявил, что нападающий «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум входит в число звёзд нового поколения, которые будут определять развитие НБА в ближайшее десятилетие.

«Я уже давно в этой лиге и знаю, как происходит смена поколений. Когда молодые парни приходят и делают то же самое, что и ребята постарше. Он один из тех парней, которые, вероятно, будут определять развитие лиги в течение следующих 10-12 лет, станут основой нашей игры, будут творить историю», — приводит слова Кевина Дюранта издание Bleacher Report.

Тейтум занимает пятое место в рейтинге MVP НБА FanDuel Sportsbook. Его команда «Селтикс» имеют лучший показатель побед в НБА — 51-14. Во вторник в победном матче с «Ютой Джаз» Тейтум набрал 38 очков.