Яннис Адетокунбо прояснил отношение к персональным наградам

Тяжёлый форвард и лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо признался, что не стремится получить как можно больше персональных наград.

«Я никогда стану делать вид, будто плачу из-за трофея. Ещё одна вещь, которую я никогда не стану делать, заключается в том, что я никогда не попаду в пузырь. Это матрица», — приводит слова Адетокунбо The Athletic.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Адетокунбо к данному моменту в среднем за матч набирает 30,6 очка, совершает 11,3 подбора и отдаёт 6,4 передач.

Яннис Адетокунбо подсел к болельщику в первых рядах:

Ранее портал The Ringer представил топ-10 лучших игроков НБА, куда вошёл и Яннис, заняв второе место. Лидирует Никола Йокич, выступающий за «Денвер Наггетс».