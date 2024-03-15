Эрдоган объяснил причину поражения «Руны» в матче Единой лиги с «Автодором»

Главный тренер «Руны» Эртугрул Эрдоган высказался о домашнем поражении, которое потерпела его команда в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором». Встреча прошла 14 марта и завершилась со счётом 82:85. По словам Эрдогана, результат игры определили незначительные детали. В частности, Эртугрул отметил, что «Руна» позволЭртугрул Эрдоган ила соперникам взять слишком много подборов в нападении и бросать открытые трёхочковые броски.

«Этот матч был похож на нашу прошлую встречу с «Автодором»: снова всё решило одно владение. У нас было много таких матчей в этом сезоне, когда мы проигрывали из-за простых ошибок. В целом мы показали хорошую игру, но мелкие детали сделали результат.

Например, мы пропустили 14 очков в быстрых отрывах, хотя не имели перебора фолов. Также мы позволили сопернику взять слишком много подборов в нападении, бросать открытые трёхочковые. Малик Ньюмэн провёл невероятный матч, у него сумасшедшая статистика. Конечно, они нашли хороший ритм и обрели уверенность», – приводит слова Эрдогана пресс-служба «Руны».