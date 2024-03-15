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Владимир Гомельский выбрал между Тимофеем Мозговым и Александром Кауном

Владимир Гомельский выбрал между Тимофеем Мозговым и Александром Кауном
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу прославленных российских баскетболистов – Тимофее Мозгове и Александре Кауне. У Гомельского поинтересовались, кто из них ему нравится больше.

«Каун», — ответил Владимир на своём официальном сайте.

В настоящий момент Кауну 38 лет и он уже завершил профессиональную карьеру. Первым клубом Александра в профессиональном баскетболе был московский ЦСКА. В составе армейцев он выступал в период с 2009 по 2015 год. Является пятикратным чемпионом Единой лиги ВТБ. Признавался лучшим оборонительным игроком по итогам сезона-2013/2014. Из ЦСКА перешёл в «Кливленд Кавальерс», в составе которого стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в 2016 году. Чемпионом вместе с ним стал и Мозгов, который также выступал за «Кливленд». В этом же году объявил о завершении карьеры.

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