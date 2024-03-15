«Пусть он выиграет сейчас». Вембаньяма — о возможной награде DPOY для Гобера

Центровой и новичок «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма высказался по поводу центрового «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобера, претендующему на получение индивидуальной награды по итогам нынешнего регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — лучший игрок оборонительного плана (DPOY).

«Я знаю, что у Руди [Гобера] хорошие шансы стать лучшим игроком оборонительного плана в этом году. И это будет заслужено. Пусть он выиграет сейчас, потому что после этого уже не его очередь», — приводит слова Вембаньямы североамериканский журналист и обозреватель San Antonio Express-News Том Орсборн в своих социальных сетях.

Отметим, что в сезоне-2023/2024 Виктор Вембаньяма в среднем за игру совершает 3,4 блок-шота и 1,3 перехвата. Руди Гобер, в свою очередь, делает 2,1 блок-шота и 0,6 перехвата за игру. «Сан-Антонио» на данный момент занимает 15-е место на Западе с 14 победами при 52 поражениях, «Миннесота» — на третьем месте Запада с 45 победами при 21 поражении.