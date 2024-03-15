Лучший бомбардир в истории ОИ рассказал, почему он считался любимым игроком у Брайанта

Член Зала славы ФИБА и баскетбола Оскар Шмидт, набравший за свою профессиональную карьеру 49 737 очков, объяснил, почему член Зала славы и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант считал его своим любимым баскетболистом.

«Он [Коби Брайант] вырос, наблюдая, как я каждый год обыгрываю его отца. Он сказал отцу, что я ему нравлюсь. Джо [отец Коби] потом сказал: «Нет, его любимый игрок не какой-нибудь Мэджик Джонсон, Ларри Бёрд, Майкл Джордан. Коби мне сказал: «Ты же ведь проигрываешь Оскару каждый год, поэтому сделаю выбор в его пользу», — рассказал Шмидт на канале PABLO TORRE FINDS OUT в YouTube.

Отметим, что отец Коби Брайанта Джо, как и Оскар Шмидт, выступал в Италии с 1983 по 1993 год, успев поиграть за этот период за четыре разные команды. Шмидт, в свою очередь, представлял два клуба — «Ювентус Казерта» и «Павия» — с 1982 по 1993 год. После чего Оскар успел поиграть в Испании, а затем вернулся в родную Бразилию.