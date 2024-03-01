После ухода Шака Коби должен был показать, что справится один. Брайант сделал это красиво

В начале нулевых главной силой в НБА был «Лос-Анджелес Лейкерс». Калифорнийский клуб не просто доминировал над соперниками, но и активно завоёвывал трофеи. Разница в классе была так велика, что в период с 2000 по 2002 год «озёрники» сумели оформить три-пит — то есть выиграли чемпионат три раза подряд. За всю историю лиги это удавалось лишь «Чикаго Буллз», «Бостон Селтикс» и тем же «Лейкерс», но в далёких 50-х годах прошлого века. Главными звёздами «Лос-Анджелеса» в эпоху второго три-пита были Коби Брайант и Шакил О’Нил.

Оба приносили команде колоссальную пользу и казались дуэтом, остановить который не сможет никто. Но так получилось, что дуэт остановил себя сам. Внутренние ли это противоречия между Коби и Шаком или прагматичное решение «Лейкерс», но после ухода доминирующего центрового в «Майами Хит» славная глава в истории «Лос-Анджелеса» подошла к концу. Громкий обмен ознаменовал начало новой эры калифорнийского клуба.

После переезда О’Нила во Флориду стало понятно, что роль первой и единственной скрипки будет у Коби. Зная его характер, некоторые даже прямо обвиняли Мамбу. Якобы после обмена Шака все сливки Брайант будет стремиться собирать в одиночку. «Коби теперь будет очень эгоистичным. Он чувствует, что ему нужно показать этой лиге и всем фанатам в стране, что он лучше без Шака. Что он может выигрывать чемпионаты без Шака», — скажет Рэй Аллен. Напряжение словно висело в воздухе. Разговоры о влиянии Дизеля не затихали. Всем, а главное самому Брайанту, было понятно, что сами собой критики не замолчат. Однако победителей не судят! Коби должен был получить четвёртый перстень. Но уже без О’Нила.

Правда, первым победил Шакил. В сезоне-2005/2006 его «Хит» обыграли «Даллас Маверикс». Коби своего шанса ждать пришлось ещё два года. В 2008-м «Лейкерс» наконец выйдут в финал, где в шести матчах уступят «Бостон Селтикс». Впоследствии Брайант скажет, что команда была недостаточно заряжена, чтобы победить, а также признается, что для второй части его карьеры то поражение стало ключевым моментом. Рефлексия Мамбы после проигрыша и его заряженность на результат принесли плоды уже в следующем сезоне. В 2009 году Кубок Ларри О’Брайана отправится в Лос-Анджелес, а Брайант отправится на заслуженный отдых, будучи признанным самым ценным игроком финала.

В 2010-м Коби и Ко останавливаться и не думали. На пути к финалу были повержены «Оклахома», «Юта» и «Финикс», а в решающей серии «озёрники» вновь сошлись с «Бостоном». Для двух титулованных команд это была 12-я встреча в рамках чемпионских серий. После 11 битв подавляющее преимущество было у «кельтов» — 9-2. Для «озёрников» тот финал был особенно принципиальным. Помимо защиты титула прошлого года, это была прекрасная возможность расквитаться за поражение 2008-го. Принципиален финал был и для самого Коби, которому в тот момент было уже за 30. В сезоне-2009/2010 он пропустил больше игр, чем за предыдущие четыре года вместе взятые. Возможность стать чемпионом в пятый раз упускать было никак нельзя.

Коби Брайант, сезон-2009/2010 Фото: Harry How/Getty Images

Обозреватель Ли Дженкинс называл то сражение главным испытанием для Брайанта, победа в котором сможет укрепить его наследие как величайшего игрока в истории франшизы. Из всех звёзд калифорнийской команды лишь немногие, включая Мэджика Джонсона и Карима Абдул-Джаббара, могли похвастаться, что побеждали «Селтикс» в финале. У Брайанта был шанс либо присоединиться к ним, либо ещё больше расширить и без того солидный список великих игроков «Лейкерс», которые не смогли обыграть «Бостон» в решающем противостоянии.

Фанаты томились в ожидании. Это был не просто финал, а что-то большее. Серия, продолжавшаяся семь матчей, получилась на редкость упорной. Обе команды только дважды преодолели рубеж в 100 очков в семи играх. У Брайанта в среднем было 28,6 очка, 8,0 подбора, 3,9 передачи и 2,1 перехвата. Банда «кельтов» состояла из таких звёзд, как Кевин Гарнетт, Пол Пирс, Кендрик Перкинс, Рэй Аллен, Рэджон Рондо и Рашид Уоллес. «Селтикс» разработали чёткий план по сдерживанию Брайанта в атаке. Но остановить «Лос-Анджелес» тогда не смогли даже они. «Лейкерс» забрали серию — 4-3, а Мамба, как и годом ранее, стал MVP финала. «В седьмой игре мы сказали себе, что остановим Коби. Это была наша стратегия. Но он всё равно нашёл способ победить», — вспомнит легендарное противостояние Гарнетт.

В общей сложности Коби играл в семи финальных сериях, в пяти из которых победил. Но финал 2010-го именитый баскетболист называл любимым: «Финальная серия 2010 года — моя любимая. Почему? Всё просто, ведь она была самой конкурентной. Это был самый сложный финал. Мы играли против четырёх будущих членов Зала славы. Такое случается нечасто».