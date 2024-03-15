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Яннис Адетокунбо: буду честен, чувствую себя худшим игроком в НБА

Яннис Адетокунбо: буду честен, чувствую себя худшим игроком в НБА
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Тяжёлый форвард и лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо признался, что не станет переживать, если не получит очередную награду самому ценному игроку НБА. По словам Янниса, он просто сосредоточен на том, чтобы продолжать работать. Адетокунбо дважды становился самым ценным игроком НБА (в 2019 и 2020 году).

«Я чувствую себя худшим игроком в НБА. Буду честен с вами. Я чувствую, что в один момент у меня всё могут отнять», — приводит слова Адетокунбо издание The Athletic.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Адетокунбо к данному моменту в среднем за матч набирает 30,8 очка, совершает 11,2 подбора и отдаёт 6,4 передачи. К настоящему моменту греческий игрок принял участие в 64 матчах.

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