«Это был не Лабери». Евгений Богачёв назвал игрока УНИКСа, попавшего в аварию

Президент УНИКСа Евгений Богачёв опроверг недавнюю новость, согласно которой центровой казанского клуба Луи Лабери попал в автомобильную аварию. При этом один из игроков казанцев всё же стал участником ДТП. По словам Богачёва, это бельгийский форвард Исмаэль Бако. Напомним, ранее сообщалось, будто бы Лабери попытался проехать перекрёсток улиц Пушкина и Островского на красный сигнал светофора и врезался в «Ладу».

«Тот, кто дал такую информацию, всё перепутал. Они ростом похожи. Это был не Луи Лабери, а Исмаэль Бако. Луи там близко не было. Все живы и здоровы, всё в порядке, машины застрахованы. Был трезвый. Потом будут это разбирать», — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».

Игрок УНИКСа попал в аварию в центре Казани:

Сейчас команда из Казани занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ в группе «А», имея в активе 53 очка.