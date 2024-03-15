«Этого парня волнует только баскетбол». Девин Букер — о Кевине Дюранте

Атакующий защитник, один из лидеров «Финикс Санз» Девин Букер рассказал, что восхищён спортивным подходом известного игрока Кевина Дюранта к баскетболу.

«Играть и тренироваться с Кевином значит, что вы просто имеете дело с кем-то, кто действительно любит своё дело. Вы должны знать, что я являюсь его фанатом с 2011 года, и я как-то написал, что Кевин Дюрант был моим любимым игроком, но Леброн Джеймс остаётся лучшим. Я всегда был его фанатом, и меня восхищали истории о том, насколько он одержим своей работой, как усердно он работает, как сильно он любит баскетбол и как трепетно подходит к процессу тренировок. Этого парня волнует только баскетбол», — приводит слова Букера портал Fadeaway World.

Девин и Кевин являются товарищами по команде с февраля 2023 года. Тогда в «Санз» после четырёх сезонов игры за «Бостон Селтикс» перешёл Дюрант. С тех пор у них сложились очень тёплые дружеские отношения.