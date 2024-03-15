«Я просто заплатил ему 10 тысяч и ушёл». Бывший игрок НХЛ — о Майкле Джордане

Бывший игрок НХЛ Райан Уитни рассказал, как однажды сыграл на деньги в гольф с шестикратным чемпионом НБА Майклом Джорданом.

«Мы играем, он не говорит мне ни слова. Добираемся до 17-й лунки. Он делает бёрди, а я промахиваюсь. Первое, что он сказал мне за весь день: «Вот так, сучка. Я такой: «О, боже мой».

Джордан выиграл матч и потом добавил: «Скретч-гольфист? Сучка, ты не смог бы даже почесать задницу моей жене»

«Я просто заплатил ему 10 тысяч и ушёл», — рассказал Уитни в подкасте Spittin’ Chiclets, вызвав приступ смеха у собеседников.

Ранее Джордан жёстко высказывался даже в адрес 44-го президента США Барака Обамы. В 2014-м Майкл сказал: «Я никогда не играл с Обамой, но сыграл бы. Я его уделаю, он слабак. Я не говорю, что он плохой политик, я просто сказал, что он хреновый гольфист».