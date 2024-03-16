Джейсон Уильямс считает величайшим игроком всех времён Леброна, а не Джордана

Бывший американский баскетболист Джейсон Уильямс сказал, что считает величайшим баскетболистом всех времён (GOAT) не Майкла Джордана, а Леброна Джеймса.

«Я предпочту Леброна. Думаю, когда возникает этот вопрос, то его надо рассматривать через призму неравных ситуаций с обороной. Это несправедливо. В прошлом, когда играл Майкл, у него был мяч на фланге, и всё, о чем ему нужно было беспокоиться, — это основной защитник.

Теперь вы говорите о Леброне — в то время как у него есть игрок, который может поставить блок, игрок, находящийся в углу трёхсекундной зоны, и главный специалист в обороне.

Если на нём сдваиваются, он должен отдать пас, когда у Джордана был только один игрок. Не поймите меня неправильно, если бы против него было даже трое парней, он, вероятно, всё равно сделал бы этот бросок. Но я выбираю Джеймса», — сказал Уильямс в эфире шоу Players Choice.

Отметим, что в марте этого года 39-летний Джеймс стал абсолютным рекордсменом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), набрав 40 000 очков.