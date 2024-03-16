УНИКС обыграл «Енисей» в матче Единой лиги

В Красноярске завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местным «Енисеем» и казанским УНИКСом. Со счётом 93:69 победу одержала команда гостей.

Лучшую результативность в составе победителей показал защитник Маркос Найт, на его счету 19 очков и три трёхочковых (из четырёх). Также выделялись разыгрывающий Ненад Димитриевич, набравший 14 очков и защитник Эрик Грин, записавший себе в актив 16 результативных баллов и три подбора. У «Енисея» абсолютным лидером стал атакующий защитник Ксэвьер Ратэн-Мэйс, набравший 28 очков. Это лучший показатель в матче.

УНИКС занимает первое место в группе А, набрав 53 очка после 31 игры.

«Енисей» находится там же, на последней, шестой строчке. Это поражение стало для команды пятым подряд.