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УНИКС обыграл «Енисей» в матче Единой лиги

УНИКС обыграл «Енисей» в матче Единой лиги
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В Красноярске завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местным «Енисеем» и казанским УНИКСом. Со счётом 93:69 победу одержала команда гостей.

Единая лига ВТБ . Группа А
16 марта 2024, суббота. 13:00 МСК
Енисей
Красноярский край
Окончен
69 : 93
УНИКС
Казань
Енисей: Бич, Мартин, Топтунов, Хопкинс, Карпенко, Ратэн-Мэйс, Лобарев, Балашов, Белянков, Сонько, Долинин, Загретдинов
УНИКС: Димитриевич, Рейнольдс, Лабери, Зайцев, Найт, Бако, Стуленков, Колесников, Одиноков, Лазарев, Грин, Наумов

Лучшую результативность в составе победителей показал защитник Маркос Найт, на его счету 19 очков и три трёхочковых (из четырёх). Также выделялись разыгрывающий Ненад Димитриевич, набравший 14 очков и защитник Эрик Грин, записавший себе в актив 16 результативных баллов и три подбора. У «Енисея» абсолютным лидером стал атакующий защитник Ксэвьер Ратэн-Мэйс, набравший 28 очков. Это лучший показатель в матче.

УНИКС занимает первое место в группе А, набрав 53 очка после 31 игры.

«Енисей» находится там же, на последней, шестой строчке. Это поражение стало для команды пятым подряд.

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