Пол Пирс рассказал, что отличает Леброна Джеймса от Кевина Дюранта

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс порассуждал на тему критики в адрес звёздных лёгких форвардов Леброна Джеймса («Лос-Анджелес Лейкерс») и Кевина Дюранта («Финикс Санз»).

«Мои ожидания от него (Кевина Дюранта) немного выше. Но чего мы не делаем, так это того, что мы возлагаем на него хоть какую-то ответственность — на тот же уровень, что и на Леброна. Например, когда Брон играет плохо или его команда, то под раздачу попадают все. Мы наезжаем на «Лейкерс». Но мы никогда не делаем этого с Кевином Дюрантом», — поделился Пирс во время своего подкаста с Кевином Гарнеттом.

Отметим, что на данный момент «Лейкерс» Леброна Джеймса занимают в Западной конференции девятое место, имея в своём распоряжении 36 побед при 31 поражении. «Финикс» Кевина Дюранта, в свою очередь, располагается на седьмой строчке Запада с 39 победами при 28 поражениях. В текущем сезоне «озёрники» трижды обыгрывали «Санз» и дважды уступили.