Гилберт Аренас и Шеннон Шарп обсудили конфликт между Майклом Джорданом и Айзей Томасом

Бывший игрок Национальной Футбольной Лиги (НФЛ) Шеннон Шарп и экс-игрок Национальной Баскетбольной Ассоциации Гилберт Аренас обсудили конфликт между Айзеей Томасом и Майклом Джорданом.

«Я не знаю, каков был протокол той встречи (между «‎Чикаго Буллз» и «‎Детройт Пистонс», в ходе которой команды не обменялись рукопожатиями — Прим. «‎Чемпионата»). Я знаю только то, что видел. Айзея и другие игроки не поступили бы таким образом: ушли бы с площадки, не выразив уважения и не поздравив команду-победителя», — сказал Шарп.

«Честно говоря, эта ситуация произошла не по вине всей команды. Это было личное дело Джордана и Айзеи. Дружба Джордана с Айзей подверглась испытанию, когда Томас победил. Но в момент, когда Айзея проиграл, Джордан, как друг, хотел такого же уровня уважения, и Майкл принял близко к сердцу то, что Томас решил уйти», — приводит слова Аренаса портал The Sports Rush.