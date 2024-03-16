Экс-игрок НБА Ти Джей Форд назвал баскетболистов, за которыми ему нравится следить

Экс-игрок НБА и бывший член команды «Сан-Антонио Спёрс» Ти Джей Форд рассказал, за кем из действующих баскетболистов в НБА ему нравится наблюдать.

«У меня есть два любимых действующих игрока НБА. Один из них — Шей Гилджес-Александер, выступающий за «‎Оклахома-Сити». Наблюдать за ним одно удовольствие из-за его роста, темпа и способности доминировать над соперниками во многих отношениях. Он опытный стрелок и хорошо играет на средней дистанции. Его игра впечатляет. Она весёлая и занимательная. Наблюдая за ним в действии, становится ясно, что он обладает уникальной способностью поднимать результативность игроков, которые не были столь успешны ранее.

Когда смотришь на Энтони Эдвардса, его дух соперничества напоминает мне Кевина Гарнетта. Он из тех, кто всегда привносит немного веселья в беседу, когда говоришь с ним. Он очень интересный и даёт проницательные комментарии. Он увлечён баскетболом и доказал, что любит эту игру, демонстрируя её со страстью и азартом. Я полностью за то, чтобы игроки выводили свою команду или организацию на новый уровень и были движущей силой успеха. Они могут изменить восприятие и представление людей о своей команде. Итак, это два молодых игрока, которые мне нравятся. Они в высшей степени конкурентоспособны. Это то, что мне нравится в этих парнях», — приводит слова Форда портал Hoopshype.