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Экс-партнёр Джордана отреагировал на обвинения в адрес Майкла в употреблении допинга

Экс-партнёр Джордана отреагировал на обвинения в адрес Майкла в употреблении допинга
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Бывший игрок НБА Кваме Браун высказался насчёт обвинений в употреблении допинга в адрес Майкла Джордана, с которым они вместе выступали за команду «Вашингтон Уизардс». Ранее Гилберт Аренас подверг сомнению то, что Джордан был «чистым».

«Я могу сказать вам со 100% уверенностью, что Майкл не принимал никаких препаратов, повышающих работоспособность, в 38 или 39 лет. В 40 лет Джордан обгонял кого-либо из более молодых игроков. Раньше Майклу требовалось дренирование коленного сустава почти после каждой игры и ему приходилось принимать ванны со льдом и избегать тренировок.

Мы ограничили его время на тренировках и на площадке, а также его общую активность, чтобы свести к минимуму риск получения травмы», — заявил Браун в своём канале на YouTube.

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