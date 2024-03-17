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Шакил О'Нил обратил внимание на низкую вероятность попадания юных игроков в НБА

Шакил О'Нил обратил внимание на низкую вероятность попадания юных игроков в НБА
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), легендарный американский центровой, а ныне спортивный эксперт и аналитик Шакил О'Нил поделился статистикой.

Согласно представленным данным, редко кому из игроков удаётся создать профессиональную карьеру в баскетболе, ещё реже построить её в НБА. Спортсмен опубликовал соответствующую информацию в своих социальных сетях.

«По данным NCAA Basketball (Национальная студенческая спортивная ассоциация в области баскетбола, действующая в США. — Прим. «Чемпионата»), около 3,3% баскетболистов всех старших классов продолжают играть в баскетбол, спонсируемый NCAA.

Из них только около 1% продолжает играть профессионально, а 0,02% продолжают играть в НБА», — сказано в посте.

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