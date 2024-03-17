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Аренас считает, что Дюрантом воспользовались в «Уорриорз» для создания другими наследия

Аренас считает, что Дюрантом воспользовались в «Уорриорз» для создания другими наследия
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Экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберт Аренас согласился с мнением члена Зала славы баскетбола Айзеи Томаса, который ранее выдвинул предположение о том, что с приходом в 2016 году лёгкого форварда Кевина Дюранта в «Голден Стэйт Уорриорз» смогли построить династию.

«Дрэймонд [Грин] сам это сказал — они бы не обыграли «Кливленд Кавальерс», если бы в составе не было Кевина Дюранта. Проблема в следующем. Жертва, которую принёс один игрок, помогла создать в будущем наследие трёх других.

Там появился Дюрант: да, это помогло ему взять два титула, дважды стать «Самым ценным игроком» финальной серии, но в СМИ его никто не уважал. Одновременно это помогло трём игрокам попасть в Зал славы НБА, сделало одного из них лучшим разыгрывающим всех времён, человеком, который получит статую у арены. И это всё — благодаря жертве Дюранта», — сказал Аренас на подкасте Шэннона Шарпа.

Заявление Томаса:
«Он спас их наследие». Томас назвал игрока, который исторически повлиял на «Голден Стэйт»
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