«Зенит» оформил «золотой дубль», выиграв Кубок и Суперкубок России

Баскетбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга, сегодня, 17 марта, обыгравший в финальном матче Кубка России «Пари Нижний Новгород», оформил «золотой дубль».

Так называется достижение команды, одержавшей победу в Кубке и Суперкубке страны. Напомним, в финале Суперкубка России «Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» из Краснодара (85:83).

В матче с «Пари Нижний Новгород» лучшим игроком в составе победителей стал американский защитник Трент Фрейзер, набравший 18 очков и отдавший четыре передачи. Также отличился Георгий Жбанов, у него 11 очков и одна передача.