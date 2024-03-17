Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит vs Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» оформил «золотой дубль», выиграв Кубок и Суперкубок России

«Зенит» оформил «золотой дубль», выиграв Кубок и Суперкубок России
Комментарии

Баскетбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга, сегодня, 17 марта, обыгравший в финальном матче Кубка России «Пари Нижний Новгород», оформил «золотой дубль».

Так называется достижение команды, одержавшей победу в Кубке и Суперкубке страны. Напомним, в финале Суперкубка России «Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» из Краснодара (85:83).

В матче с «Пари Нижний Новгород» лучшим игроком в составе победителей стал американский защитник Трент Фрейзер, набравший 18 очков и отдавший четыре передачи. Также отличился Георгий Жбанов, у него 11 очков и одна передача.

Материалы по теме
«Зенит» стал победителем Кубка России по баскетболу, обыграв «Пари Нижний Новгород»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android