Воронов — о выступлении МБА на Кубке России: мы приезжали не за тем результатом

Капитан московского баскетбольного клуба МБА Евгений Воронов прокомментировал выступление команды на Кубке России, прошедшем с 15 по 17 марта в Екатеринбурге. Напомним, МБА уступила на стадии полуфинала «Пари Нижний Новгород».

«Мы приезжали не за тем результатом, который получили. Сегодня «Уралмаш» больше хотел выиграть, у них было больше энергии. Наступили на старые грабли и совершили те же ошибки, которые допускали в предыдущих матчах. «Уралмаш» провёл игру жизни, а мы ничего не смогли этому противопоставить.

Нужно сделать выводы и становиться сильнее. Сезон продолжается, я бы сказал, что теперь наша задача – выиграть все оставшиеся матчи. Чтобы побороться за плей-ин, нужно именно это», — приводит слова Воронова пресс-служба МБА.