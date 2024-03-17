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«Зенит» впервые в истории стал обладателем Кубка России

Баскетбольный клуб «Зенит», сегодня, 17 марта, обыгравший в финальном матче Кубка России «Пари Нижний Новгород» (64:55), установил историческое достижение.

Команда из Санкт-Петербурга впервые в истории выиграла турнир, проводящийся с 2000 года.

Лидером по числу побед является московский ЦСКА – четыре (2005, 2006, 2007, 2010), на втором месте идёт казанский УНИКС — три (2003, 2009, 2014), на третьей строчке располагается «Локомотив-Кубань» из Краснодара — две (2000, 2018).

Также американский игрок «Зенита» Винс Хантер вошёл в символическую пятёрку турнира:

Винс Хантер, США («Зенит»);

Октавиус Эллис, США («Уралмаш»);

Евгений Воронов, Россия (МБА);

Кейси Шеперд, США («Пари Нижний Новгород»);

Андрей Воронцевич, Россия («Пари Нижний Новгород»).