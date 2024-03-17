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Дрэймонд Грин рассказал, как Томпсон воспринял роль запасного в «Голден Стэйт»

Дрэймонд Грин рассказал, как Томпсон воспринял роль запасного в «Голден Стэйт»
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» американец Дрэймонд Грин рассказал, как его товарищ по команде и соотечественник Клэй Томпсон отреагировал на роль запасного. Напомним, в феврале главный тренер Стив Керр принял решение перевести Томпсона на скамейку запасных.

«Это показатель его зрелости. Он выходит в стартовом составе с середины своего первого сезона, и иметь такой же послужной список, как у него…Попробуйте выстроить такую же команду, как он, а затем перейти на скамейку запасных. Немногие понимают, каково это, и была группа людей, желавших его осудить.

Поначалу он беспокоился из-за того, что его осудят, но теперь ему всё равно. Как только это перестанет его волновать, Клэй Томпсон начнёт делать то, на что способен. Это наш парень. Мы выстроили эту команду с нуля», — сказал Грин на пресс-конференции.

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