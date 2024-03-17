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Карасёв: был уверен, что мы едем за Кубком России и уедем с ним

Карасёв: был уверен, что мы едем за Кубком России и уедем с ним
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Форвард баскетбольного клуба «Зенит» россиянин Сергей Карасёв прокомментировал историческую победу команды в Кубке России. Напомним, в финальном матче «Зенит» победил «Пари Нижний Новгород» со счётом 64:55.

«Я очень рад, что мы победили. Тяжёлая игра, кость в кость. Взяли реванш за прошлогоднее поражение, поэтому хочется поздравить всех ребят, руководство, болельщиков, которые смотрели игру и переживали за нас. Всех с победой!

Было ли волнение перед финалом? Нет, не было. Если бы было волнение, то мы бы проиграли. Мы знали, что так будет, знали, что будет нерезультативная игра. Что мы, что «Нижний» бросали с плохим процентом, но мы были более агрессивны, чётче сыграли в защите в какие-то моменты. Выиграли подбор ещё, на это и был упор. Но сомнений не было, я был уверен, что мы сюда едем за кубком и уедем обратно с ним», — приводит слова Карасёва пресс-служба «Зенита».

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