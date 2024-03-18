Центровой «Валенсии» Брэндон Дэвис выбыл из-за травмы после матча Евролиги

Центровой испанского баскетбольного клуба «Валенсия» Брэндон Дэвис пропустит ближайшие игры команды, сообщает пресс-служба.

Сообщается, что после матча регулярного чемпионата Евролиги с «Фенербахче» (88:118), состоявшегося в минувший четверг, 14 марта, 32-летний Дэвис пожаловался на дискомфорт в левой ноге. После диагностики стало известно, что он получил травму икры.

Напомним, в настоящий момент после 29 игр «Валенсия» занимает 11-е место в зачёте Евролиги. Лидером же является мадридский «Реал», следом идут «Барселона» и «Монако». Следующий матч «Валенсия» проведёт в среду, 20 марта, и встретится с немецкой «Баварией».

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