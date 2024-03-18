37 очков Луки Дончича помогли «Далласу» обыграть «Денвер»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 107:105.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился защитник Лука Дончич, который записал в свой актив 37 очков, девять подборов и три передачи. Отметим также выступление разыгрывающего Кайри Ирвинга. Он набрал 24 очка, сделал семь подборов и девять передач.

Самым результативным в составе «Денвера» стал разыгрывающий Джамал Маррей, который набрал 23 очка, сделал четыре подбора и семь передач. В следующей игре «Даллас» встретится с «Сан-Антонио», а «Денвер» проведёт матч с «Миннесотой».