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«Даллас Маверикс» – «Денвер Наггетс» 107:105, как сыграли, кто победил, результат матча НБА 17 марта

37 очков Луки Дончича помогли «Далласу» обыграть «Денвер»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 107:105.

НБА - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
107 : 105
Денвер Наггетс
Денвер
Даллас Маверикс: Дончич - 37, Ирвинг - 24, Лайвли - 14, Джонс - 9, Экзам - 8, Гэффорд - 8, Вашингтон - 4, Харди - 2, Хардуэй-младший - 1, Пауэлл, Лоусон, Проспер, Клебер , Моррис
Денвер Наггетс: Маррей - 23, Портер - 20, Йокич - 16, Гордон - 11, Браун - 10, Колдуэлл-Поуп - 10, Джексон - 8, Ннаджи - 4, Уотсон - 3, Строутер, Джордан, Холидэй, Хафф

Лучшей результативностью в составе победителей отметился защитник Лука Дончич, который записал в свой актив 37 очков, девять подборов и три передачи. Отметим также выступление разыгрывающего Кайри Ирвинга. Он набрал 24 очка, сделал семь подборов и девять передач.

Самым результативным в составе «Денвера» стал разыгрывающий Джамал Маррей, который набрал 23 очка, сделал четыре подбора и семь передач. В следующей игре «Даллас» встретится с «Сан-Антонио», а «Денвер» проведёт матч с «Миннесотой».

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