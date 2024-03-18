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Виктор Вембаньяма, Дэвид Робинсон: второй новичок в НБА с 30+ очками, 15+ подборами, 5+ блок-шотами, 5+ передачами

Виктор Вембаньяма повторил достижение двукратного чемпиона НБА
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Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бруклин Нетс», в котором его команда одержала победу со счётом 122:115 в дополнительном времени.

НБА - регулярный чемпионат
18 марта 2024, понедельник. 02:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
122 : 115
ОТ
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 33, Васселл - 25, Джонсон - 24, Джонс - 11, Осман - 10, Брэнэм - 7, Коллинс - 6, Сохан - 4, Уэсли - 2, Грэм, Сиссоко, Барлоу, Шампани, Мамукелашвили
Бруклин Нетс: Томас - 31, Шрёдер - 19, Шарп - 15, Бриджес - 14, Джонсон - 12, Клэкстон - 11, Финни-Смит - 8, Смит - 5, Уокер, Уотфорд, Бэйтс-Диоп, Клауни, Уилсон

Вембаньяма, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 36 минут, набрав суммарно 33 очка (14 из 26 с игры), 15 подборов, семь результативных передач и семь блок-шотов. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+5».

Таким образом, французский баскетболист стал вторым новичком в истории, которому в конкретной игре удалось набрать как минимум 30 очков, 15 подборов, пять результативных передач и столько же блок-шотов. Ранее это удавалось двукратному чемпиону НБА в составе «Сан-Антонио» Дэвиду Робинсону.

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