Виктор Вембаньяма повторил достижение двукратного чемпиона НБА

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бруклин Нетс», в котором его команда одержала победу со счётом 122:115 в дополнительном времени.

Вембаньяма, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 36 минут, набрав суммарно 33 очка (14 из 26 с игры), 15 подборов, семь результативных передач и семь блок-шотов. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+5».

Таким образом, французский баскетболист стал вторым новичком в истории, которому в конкретной игре удалось набрать как минимум 30 очков, 15 подборов, пять результативных передач и столько же блок-шотов. Ранее это удавалось двукратному чемпиону НБА в составе «Сан-Антонио» Дэвиду Робинсону.