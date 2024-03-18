Джейк Пол назвал игроков НБА, за которыми ему нравится наблюдать

Звёздный американский видеоблогер Джейк Пол, известный по выступлениям в профессиональном боксе, перечислил игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), за которыми ему нравится наблюдать.

«Ламело Болл – нравится, как он двигается на площадке. Чертовски здорово! Кроме того, я бы назвал Метта Сэндифорд-Артеста и Дрэймонда Грина, а также Джа Моранта и Луку Дончича», — сказал Пол на канале Thanalysis Show в YouTube.

Джа Морант разминается вместе со своей дочерью:

Джейк с давних пор известен своей любовью к баскетболу. Не так давно знаменитый видеоблогер посещал матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Майами Хит» и «Денвер Наггетс», завершившийся со счётом 100:88 в пользу «Денвера».