Чемпион НБА назвал игрока, который по степени легендарности был наравне с Брайантом

Бывший разыгрывающий Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и двукратный чемпион лиги в составе «Майами Хит» Норрис Коул высказал мнение, что пятикратный чемпион НБА в составе Сан-Антонио Спёрс» Тим Данкан по степени величия был наравне с легендарным игроком «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайантом, также становившимся чемпионом лиги пять раз.

«Тим Данкан — один из величайших игроков всех времён. Я знаю, что многим нравится эпоха Коби, но Тиму Данкану было что сказать в то время», — сказал Коул во время выступления в подкасте Tidal League.

Отметим, что, также как и Брайант, Данкан всю карьеру выступал за один клуб.

Ранее Шакил О'Нил представил лучшие стартовые пятёрки по эпохам, включив в 2000-е Коби и Тима.