Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Руна — Астана. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Виктор Вембаньяма повторил достижение Эмбиида и Абдул-Джаббара в НБА

Виктор Вембаньяма повторил достижение Эмбиида и Абдул-Джаббара в НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма повторил достижения двух выдающихся игроков Национальной баскетбольной ассоциации – Джоэла Эмбиида, выступающего за «Филадельфию Сиксерс», и Карима Абдул-Джаббара, легендарного баскетболиста, уже завершившего карьеру. Это случилось в недавнем матче регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс», в котором француз набрал 33 очка, совершил 15 подборов, отдал семь результативных передач, а также сделал семь блок-шотов.

Ранее подобных статистических показателей в игре регулярного чемпионата (33+ очка, 15+ подборов и 7+ передач и блок-шотов) удавалось добиваться лишь Эмбииду (в 2017 году) и Абдул-Джаббару (в 1974-м, в 1975-м и в 1980-м).

Ранее сообщалось, что Вембаньяма повторил достижение двукратного чемпиона НБА.

Материалы по теме
Виктор Вембаньяма повторил достижение двукратного чемпиона НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android