Портал Basketball Reference представил обновлённый рейтинг MVP НБА, Дончич — вне топ-3

Авторитетный портал Basketball Reference.com опубликовал обновлённый рейтинг претендентов на награду MVP в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации. На данный момент главным претендентом на получения звания самого ценного игрока регулярного чемпионата с вероятностью в 48,8% считается лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич. Вторым в рейтинге портала идёт Шей Гилджес-Александер, выступающий за «Оклахома-Сити Тандер» (вероятность – 15,3%). Топ-3 замыкает тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо (вероятность – 13,1%).

Отметим, что защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич оказался вне топ-3. В настоящий момент он занимает четвёртую позицию в рейтинге Basketball Reference. Вероятность, что словенец получит награду MVP, оценивается в 12,1%.