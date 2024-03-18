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Виктор Вембаньяма стал автором уникального достижения в НБА

Виктор Вембаньяма стал автором уникального достижения в НБА
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Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), набравшим 30+ очков, сделавшим15+ подборов, 5+ передач и 5+ блок-шотов с реализацией бросков в 50% в одной игре. Об этом информирует пресс-служба лиги.

Этот рекорд французский центровой установил в недавнем матче регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс». В этой встрече он набрал 33 очка, попав с игры 54,8%, а также совершил 15 подборов, отдал семь результативных передач и сделал семь блок-шотов.

В нынешнем сезоне Вембаньяма в среднем за матч набирает 20,8 очка, совершает 10,4 подбора, отдаёт 3,5 передачи и делает 3,5 блок-шота. К настоящему моменту он принял участие в 60 играх.

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