Единая лига представила символическую пятёрку игровой недели с 11 по 17 марта

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала традиционную символическую пятёрку игровой недели с 11 по 17 марта. В неё вошли следующие баскетболисты: Малик Ньюмэн, представляющий саратовский «Автодор», Ливио Жан-Шарль из московского ЦСКА, форвард казанского УНИКСа Луи Лабери, выступающий за «Самару» разыгрывающий Джастин Роберсон, а также Даниил Касаткин из МБА (Москва).

Фото: vtb-league.com

Лидером в турнирной таблице Единой лиги в группе А в настоящий момент является УНИКС. На счету казанцев 24 победы при семи поражениях. Столько же побед и поражений у ЦСКА, но армейцы уступают УНИКСу по дополнительным статистическим показателям. В группе Б лидирует «Уралмаш» из Екатеринбурга, в активе которого 18 побед, а также 14 поражений.