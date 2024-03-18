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Копия чемпионского перстня Коби Брайанта выставлена на аукцион

Копия чемпионского перстня Коби Брайанта выставлена на аукцион
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Точная копия чемпионского перстня легендарного игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта за титул 2000 года выставлена на аукцион Goldin.co.

Чемпионский перстень в 2000 году стал для Коби первым в карьере. Впоследствии он сделал его точную копию и подарил своему отцу Джо Брайанту. Отмечается, что вес перстня составляет примерно 59,6 грамма. В общей сложности он украшен 40 бриллиантами. Аукцион завершится 30 марта. На данный момент цена лота составляет $ 94 тыс.

Фото: goldin.co

Сообщается, что перстень был передан для продажи семьёй Джо Брайанта.

В сезоне-1999/2000 «Лос-Анджелес» в финале НБА встречался с «Индианой Пэйсерс». Серия закончилась в пользу «Лейкерс» со счётом 4-2.

Ранее чемпион НБА назвал игрока, который по степени легендарности был наравне с Брайантом.

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