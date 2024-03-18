Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Руна — Астана. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Представлена статистика Джеймса с клубами Евролиги, где он набирал больше всего очков

Представлена статистика Джеймса с клубами Евролиги, где он набирал больше всего очков
Комментарии

Евролига представила матчи, в которых её главный бомбардир, американский разыгрывающий Майк Джеймс набирал наибольшее количество очков с каждой командой, с которой когда-либо играл. Так, больше всего кольцо «Валенсии» Майк поражал в сезоне-2020/2021, а 35 очков с «Реалом» Джеймс набрал в сезоне-2018/2019.

Фото: euroleaguebasketball.net

Напомним, недавно Джеймс вышел на первое место в истории Евролиги по набранному количеству очков. Этого достижения Майк добился в матче с «Црвеной Звездой». Ранее на первом месте по очкам в Евролиге был грек Вассилис Спанулис, который уже завершил карьеру игрока. На его счету 4455 очков. У Джеймса их в настоящий момент 4484.

Евролига. «Альба» — «Монако»:

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.
Материалы по теме
Кажется, Майк Джеймс намерен остаться в «Монако». Источник назвал его новую зарплату
Кажется, Майк Джеймс намерен остаться в «Монако». Источник назвал его новую зарплату
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android