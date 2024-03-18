Представлена статистика Джеймса с клубами Евролиги, где он набирал больше всего очков

Евролига представила матчи, в которых её главный бомбардир, американский разыгрывающий Майк Джеймс набирал наибольшее количество очков с каждой командой, с которой когда-либо играл. Так, больше всего кольцо «Валенсии» Майк поражал в сезоне-2020/2021, а 35 очков с «Реалом» Джеймс набрал в сезоне-2018/2019.

Фото: euroleaguebasketball.net

Напомним, недавно Джеймс вышел на первое место в истории Евролиги по набранному количеству очков. Этого достижения Майк добился в матче с «Црвеной Звездой». Ранее на первом месте по очкам в Евролиге был грек Вассилис Спанулис, который уже завершил карьеру игрока. На его счету 4455 очков. У Джеймса их в настоящий момент 4484.

Евролига. «Альба» — «Монако»: