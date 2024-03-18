Эксперт сообщил о серьёзных физических изменениях Зайона Уильямса

Известный обозреватель и инсайдер Национальной баскетбольной ассоциации Брайан Уиндхорст заявил, что тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон сильно похудел за последние несколько месяцев. После поражения от «Лейкерс» в межсезонном турнире в социальных сетях многие фанаты высказывали мнение о том, что Уильямсон выглядел вялым и неактивным. В результате Зайон изменил подход к тренировкам и диетам.

«У меня есть люди в Новом Орлеане, которые говорят мне, что с декабря, когда состоялся межсезонный турнир, Зайон Уильямсон похудел на 12 или более килограммов», — приводит слова Уиндхорста портал The Cold Wire.

Напомним, в среднем за игру Уильямсон набирает 28,6 очка, делает 6,6 подбора, а также отдаёт 3,8 результативной передачи.