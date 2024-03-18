Д'Анджело Расселл: нам важна победа в каждой игре, а турнирная таблица ничего не значит

Игрок Национальной баскетбольной ассоциации и разыгрывающий команды «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселл назвал основной приоритет, который стоит перед клубом в текущий момент.

«Нам понадобится всё, что у нас есть, чтобы одержать несколько побед на данном этапе сезона. Они все имеют значение. Я не совсем знаком с текущим турнирным положением команды, но думаю, что в это время года важна победа в каждой игре. Турнирная таблица ничего не значит», — приводит слова Расселла портал Lakers Nation.

Напомним, в предыдущих двух играх «Лейкерс» уступили «Сакраменто Кингз» и «Голден Стэйт Уорриорз». В настоящий момент «Лос-Анджелес Лейкерс» занимают 10-ю позицию в рейтинге Западной конференции регулярного чемпионата НБА.