Кайри Ирвинг: мы можем победить практически кого угодно

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг считает, что его команда достаточно сильна, чтобы победить любого соперника.

«Я чувствую, что мы можем победить практически кого угодно. Мы хотим побеждать наших противником с таким же сильным настроем, с которым они играют против нас. И именно это нам удалось доказать сегодня в игре с «Денвер Наггетс». Мы добились успеха. Мне кажется, что мы знаем, как успешно играть в обороне в нужный момент. У нас было несколько отличных моментов, когда мяч был у нас, и все четверти также прошли довольно хорошо. Поэтому я считаю, что нам следует просто собрать все наши сильные стороны воедино и воспользоваться ими в подходящий момент», — приводит слова Ирвинга портал Yardbarker.

В среднем за игру Кайри Ирвинг набирает 25,4 очков, делает 5,1 подборов, а также проводит 5,3 результативные передачи.