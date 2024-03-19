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Кайри Ирвинг: мы можем победить практически кого угодно

Кайри Ирвинг: мы можем победить практически кого угодно
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг считает, что его команда достаточно сильна, чтобы победить любого соперника.

«Я чувствую, что мы можем победить практически кого угодно. Мы хотим побеждать наших противником с таким же сильным настроем, с которым они играют против нас. И именно это нам удалось доказать сегодня в игре с «Денвер Наггетс». Мы добились успеха. Мне кажется, что мы знаем, как успешно играть в обороне в нужный момент. У нас было несколько отличных моментов, когда мяч был у нас, и все четверти также прошли довольно хорошо. Поэтому я считаю, что нам следует просто собрать все наши сильные стороны воедино и воспользоваться ими в подходящий момент», — приводит слова Ирвинга портал Yardbarker.

В среднем за игру Кайри Ирвинг набирает 25,4 очков, делает 5,1 подборов, а также проводит 5,3 результативные передачи.

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