Д’Анджело Расселл превзошёл Коби Брайанта, повторив 29-летний рекорд «Лейкерс»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселл превзошёл легендарного игрока «озёрников» Коби Брайанта и сравнялся со знаменитым разыгрывающим «Лос-Анджелеса» Ником ван Экселем по количеству точных трёхочковых бросков в течение сезона. После матча регулярного чемпионата с «Атлантой Хоукс» (136:105) Расселл реализовал 183-й бросок из-за дуги. Столько же было у ван Эксела (в 1995 году). Лучший результат Брайанта – 180 попаданий с периметра в 2006 году.

Отметим, для того чтобы попасть 183 трёхочковых броска, Расселлу потребовалось 432 попытки, которые он совершил в 64 играх. Ван Эксел такое же количество попаданий совершил в 80 матчах, затратив на это 511 попыток. Что касается Коби, то ему потребовалось 518 попыток в 80 встречах.