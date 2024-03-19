Представлена свежая информация о восстановлении Джоэла Эмбиида после травмы

Центровой и лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид вернулся к тренировкам после травмы колена. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал известный обозреватель Кейт Помпей.

Сообщается, что Эмбиид вернётся в строй в первую или вторую неделю апреля.

Напомним, Эмбиид получил повреждение после падения на левую ногу форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Жонатана Куминга во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации в конце января. В нынешнем сезоне НБА Джоэл принял участие в 34 матчах, в которых в среднем набирал 35,3 очка, совершал 11,3 подбора и отдавал 5,7 результативной передачи.

Ранее сообщалось, что Вембаньяма повторил достижение Эмбиида и Карима Абдул-Джаббара в НБА.