Пол Пирс: чем меньше Леброн делает, тем больше пользы получают «Лейкерс»

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс поделился мнением о выступлении лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в нынешнем сезоне.

«Ему нужно чаще расставаться с мячом. Посмотрите на его показатели после перерыва на Матч всех звёзд. 50 процентов реализации с игры, 45 процентов – с трёхочковой линии. Это не приводит к победам. Когда Леброн был на скамейке, кого они обыграли? «Милуоки» – претендента. Д'Анджело Расселл набрал 40 очков. Без Леброна они победили «Бостон». Леброн стал старше, ему нужно сделать шаг назад. Чем меньше он делает, тем больше пользы получает команда. И это неплохо», — сказал Пирс в эфире шоу UNDISPUTED.