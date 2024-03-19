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Пол Пирс: чем меньше Леброн делает, тем больше пользы получают «Лейкерс»

Пол Пирс: чем меньше Леброн делает, тем больше пользы получают «Лейкерс»
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Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс поделился мнением о выступлении лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в нынешнем сезоне.

«Ему нужно чаще расставаться с мячом. Посмотрите на его показатели после перерыва на Матч всех звёзд. 50 процентов реализации с игры, 45 процентов – с трёхочковой линии. Это не приводит к победам. Когда Леброн был на скамейке, кого они обыграли? «Милуоки» – претендента. Д'Анджело Расселл набрал 40 очков. Без Леброна они победили «Бостон». Леброн стал старше, ему нужно сделать шаг назад. Чем меньше он делает, тем больше пользы получает команда. И это неплохо», — сказал Пирс в эфире шоу UNDISPUTED.

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