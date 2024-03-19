«Астана» ближайшие два матча Единой лиги проведёт в другом городе Казахстана

Баскетбольный клуб «Астана» ближайшие игры с «Уралмашем» и МБА проведёт в городе Алматы во Дворце спорта им. Балуана Шолака. Об этом информирует пресс-служба Единой лиги ВТБ. Ранее команда проводила домашние встречи на стадионе «Велотрек Сарыарка» в Астане.

Игры «Астаны» с екатеринбургским «Уралмашем» и московской МБА состоятся 21 и 24 марта соответственно.

В настоящий момент «Астана» занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ в группе Б. На счету команды из Казахстана 12 побед при 20 поражениях. В группе А лидером является казанский УНИКС, в активе которого 24 победы и семь поражений.

Ранее президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко оценил возможность попадания россиянина в топ-10 драфта НБА.