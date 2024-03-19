Экс-игрок НБА объяснил, почему некоторые баскетболисты лиги теряют весомую часть дохода

Бывший игрок НБА Лу Уильямс рассказал об основной причине, по которой у баскетболистов быстро заканчиваются деньги после завершения карьеры.

«Вы заработали $ 5 млн, 2,5 из которых просто ушли. Есть агентские гонорары, различные вычеты. Многие об этом даже не знают», — сказал Уильямс в эфире The Underground Lounge.

Ранее легенда НБА Шакил О'Нил, обращаясь к молодёжи, призывал её делать различные инвестиции, чтобы приумножать свой капитал.

Уильямс начинал профессиональную карьеру в 2005 году, а закончил в 2022-м. За это время выступал в таких командах, как «Филадельфия Сиксерс», «Атланта Хоукс», «Торонто Рэпторс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Хьюстон Рокетс» и «Лос-Анджелес Клипперс».