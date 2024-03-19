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Защитник «Зенита» Эртель: я — Анелька французского баскетбола, в меня плюнули

Защитник «Зенита» Эртель: я — Анелька французского баскетбола, в меня плюнули
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Разыгрывающий санкт-петербургского «Зенита» Томас Эртель высказался о решении сборной Франции отстранить его от выступлений в связи с подписанием контракта с клубом из Российской Федерации. Ранее игрок уже пропустил чемпионат мира.

«Похоже, я Анелька французского баскетбола. Полтора года я хранил молчание, меня критиковали в соцсетях и на телевидении во Франции. Может быть, они считали меня предателем. В течение полутора лет Федерация плевала на меня», — сказал Эртель на канале Deux Nuits Avec в YouTube.

Отметим, что французская федерация в 2022 году обязала игроков подписать особое письмо, в котором баскетболисты должны были подтвердить, что понимают существование угрозы невызова в сборную в случае перехода в команду из России или Беларуси. Эртель подписал такое письмо.

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