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Томас Эртель объяснил, почему принял решение перейти в «Зенит»

Томас Эртель объяснил, почему принял решение перейти в «Зенит»
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Французский разыгрывающий Томас Эртель рассказал, почему решил перейти в «Зенит» из Санкт-Петербурга.

«Почему я перешёл в «Зенит»? Не буду врать — с финансовой точки зрения я остался на прежнем уровне. У меня были и другие предложения, но в плане финансов это было не то, что есть у меня здесь, и не то, к чему я привык ранее.

Тренер тоже сыграл большую роль в моём переходе сюда. Хави Паскуаль, который тренировал «Барселону», «Панатинаикос». Он — тот, кого я давно знал, и это меня привлекло.

Мне нужно зарабатывать, заботиться о своей семье. Моя карьера может закончиться через год-два, а это значит, что мне нужно накопить денег, тем более что у меня не было других вариантов», — сказал Эртель на канале Deux Nuits Avec в YouTube.

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