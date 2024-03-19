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«В этом случае он войдёт в Зал славы». Шакил О'Нил дал совет Клэю Томпсону

«В этом случае он войдёт в Зал славы». Шакил О'Нил дал совет Клэю Томпсону
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), легендарный американский центровой, а ныне спортивный эксперт и аналитик Шакил О'Нил дал совет 34-летнему защитнику «Голден Стэйт Уорриорз» Клэю Томпсону.

«Он должен понять, что только время может его победить. Клэю нужно перестать беспокоиться о том, что говорят люди, и просто играть. В этом случае он войдёт в Зал славы. Он уже получил три или четыре чемпионских перстня», — сказал О'Нил в своём подкасте.

Также Шакил О'Нил высказался на тему того, что скоро Томпсон станет свободным агентом. Экс-баскетболист посоветовал ему начать «крутиться», если он хочет получать деньги.

В нынешнем сезоне Клэй Томпсон принял участие в 64 матчах за «Голден Стэйт Уорриорз», набирая в среднем за игру 17,2 очка, совершая 3,4 подбора и отдавая 2,3 результативной передачи.

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